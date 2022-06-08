Belgeler, pasaportlar, doktor raporları... Tamamı sahte.

Hepsi Türkiye'de ikamet izni olmayan ya da reddedilen yabancılar için düzenlendi. Paravan şirketlerdeki usulsüzlük polisin baskınıyla sona erdi.

İkamet izni olmayan ve reddedilen yabancılara sahte evrak düzenlediler

Şüpheliler önce ikametgah izni reddedilen yabancı uyruklu şahıslar için sahte evrak düzenledi. Ardından da İl Göç İdaresi'ne o şahıslar için başvuru yaptı. Dolandırıcıların oyunu göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin takibine takıldı.

Dolandırıcılar sosyal medyada reklam yaparak müşteri çekti.

Düzenlenen sahte belgeler ile çok sayıda yabancı uyruklunun sınır dışı işleminin kaldırıldığı belirlendi. Böylece yüklü miktarda haksız kazanç elde edildi.

8 paravan şirkete baskın

İstanbul polisi, danışmanlık şirketi adı altında sahte evrak düzenlenen 8 adrese baskın yaptı.

Operasyonun görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Paravan şirketler didik didik arandı. 29 sahte pasaport ve sahte sağlık raporları ile 9 bin 600 dolar, 1600 euro ve 11 bin lira ele geçirildi.

Sahte evrak baskınında 24 gözaltı

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere 488 bin lira ceza kesildi.

Sahte belgelerle sınır dışı işlemleri kaldırılan yabancılar ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, şirketler mühürlendi.

Kamera: Sefa Bakış