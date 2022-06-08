İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 41 bin 234'ü taşıma olmak üzere toplam 57 bin 729 silah ruhsatı verildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Kanundaki şartlara sahip olmayanlara kesinlikle silah ruhsatı verilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin toplam nüfusa göre ruhsatlı silah oranının Avrupa'nın birçok ülkenin gerisinde olduğuna dikkat çekildi.

"Silah ile gerçekleşen olay sayısı 2021'de 1491'e düştü"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, son 5 yılda ateşli silahlar ve kesici delici aletler ile gerçekleşen vakalarda da düşüş olduğu aktarıldı.

Olay sayısının 2017'de bin 730 iken, 2021 yılında 1491'e gerilediği, hayatını kaybedenlerin sayısının da 2017'de bin 918 iken 2021'de bin 633'e düştüğü vurgulandı.