İstanbul'da ikamet eden Suriyeliler kayıtlı oldukları illere dönecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar hakkında duyuru yayımladı.

Duyuruda, İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı oldukları illere 24 Eylül'e kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül'e kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde, kayıt oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecek.

Depremzedelere ikinci bir duyuruya kadar izin verilecek

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecek.