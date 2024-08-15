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Gündem
AA 15.08.2024 21:14

İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-27" başlığıyla yaptığı açıklamada, düğün konvoyuna katılan bazı kişilerin araçlarını durdurarak trafik akışını engellediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Görüntülerin İstanbul Küçükçekmece'de kaydedildiğini aktaran Yerlikaya, "Trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüphelilere çeşitli maddelerden trafik cezaları kesildiğini bildiren Yerlikaya, ayrıca şüphelilerle ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."

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Ali Yerlikaya İstanbul Trafik
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