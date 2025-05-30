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Gündem
AA 30.05.2025 20:01

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 şüphelinin, örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programında kayıtlarının bulunduğu, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenmişti.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirilmişti.

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