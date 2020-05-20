İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi, berber, kuaför, güzellik salonları ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günleri gece 02.30'a kadar, 22 Mayıs Cuma günü ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti.

Ankara'da berber ve kuaförlere bayram düzenlemesi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarından kara ve hava yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların, 15 günlük süreyle 19 Mayıs saat 24.00'ten 3 Haziran saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.