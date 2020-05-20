Haber Giriş: Kaynak: AA
65 yaş üzeri vatandaşlara 'memleket' izni
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
65 yaş üzeri vatandaşlardan memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumunun yarından itibaren söz konusu olacağını ifade eden Koca, "Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız." dedi.
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