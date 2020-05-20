Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

65 yaş üzeri vatandaşlardan memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumunun yarından itibaren söz konusu olacağını ifade eden Koca, "Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız." dedi.