AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklama yaptı.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur.

5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı.

Maddi hataların düzeltilmesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar oy düzeltildi, daha düzelteceklerimiz var.

Ayrıntılar geliyor...