Açık 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 14.10.2023 05:57

İstanbul'da 23 Zirvesi'ne katılan Johnson: Türkiye'de olmak muhteşem

İstanbul'da düzenlenen bir gençlik zirvesinin konukları arasında, eski İngiliz Başbakan Boris Jahnson da vardı. İngiltere'nin Türk kökenli ilk İngiliz Başbakan olduğunu belirten Johnson, büyük dedesinin Çankırı'ya bağlı Kalfat köyünden dindar birisi olduğunu paylaştı, gençlere teknolojiyle uyumlu olmanın yollarını anlattı.

İstanbul'da 23 Zirvesi'ne katılan Johnson: Türkiye'de olmak muhteşem

Johnson, 23 Yetenek Derneği tarafından Ülker Sports Arena'da bu yıl "Geleceğe Adım At" temasıyla düzenlenen gençlik zirvesi "Zirve 23"e konuk oldu.

Farklı sektör ve uzmanlık alanlarında öne çıkan misafirler, 81 ilden başvuru yapan 34 binden fazla genç arasından seçilen 5 bin üniversite öğrencisi, çeşitli kuruluş ve organizasyonlardan 500 özel davetlinin bir araya geldiği zirvede sürpriz konuk olarak yer alan eski İngiltere Başbakanı​​​​​​​ Johnson, teknolojik gelişmelerin tarihi üzerine bilgi verdi.

Johnson, "Türkiye'de olmak muhteşem" dedi.

300 yıl içinde Türk kökenli ilk İngiliz Başbakan olduğunu belirten Johnson, büyük büyük dedesinin Çankırı'ya bağlı Kalfat köyünden dindar bir adam olduğunu söyledi.

"Dedem Türkiye'nin en büyük balmumu mumları üreticisi oldu"

19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a göç eden dedesinin arıcılıkla uğraştığını belirten Johnson, "Ama onun diğerlerinden farkı o balları değil arıların balmumunu aldı. O, bu balmumlarıyla sabun ya da şampuan yapmadı, balmumlarıyla mumlar üretti. Sonra İstanbul'un, hatta belki de tüm Türkiye'nin, en büyük balmumu mumları üreticisi oldu. Pazarda hakim bir yere sahip oldu.

Camilere, devlete ve iç pazara bu mumları satabiliyordu ancak sonra kötü bir şey oldu. 1880'lerde Amerika'da Thomas Edison isimli kişinin bir fikri vardı. Elektrik icat edildi ve benim büyük büyük dedem iflas etti. Dedemin ilk ampulü gördüğünde yüzündeki dehşeti hayal edebiliyor musunuz? Mumlar üzerine inşa edilen serveti artık erimeye başlamıştı" diye konuştu.

"Yapay zeka ve teknolojiden korkmamalısınız"

Dedesindekine benzer bir paniği bugün orta sınıftaki insanlarda gördüğünü dile getiren Johnson, şunları kaydetti:

"Bu insanlar yapay zeka, kuantum bilgisayar gibi teknolojik devrimlerle hayatlarının altüst olacağına inanıyor. Bankacılık, finansal hizmetler, hukuk ve gazetecilik gibi pek çok meslekteki insanlar, gelecekte aynı dedemin balmumları gibi gereksiz hale gelmekten korkuyorlar. Yapay zeka ve teknolojiden korkmamalısınız. Buraya sizi cesaretlendirmek için geldim.

Harika bir geleceğe sahip olacaksınız. Bütün teknolojik gelişmeler aynıdır. İnsanlar önce korkarlar. Tarihten çıkarılacak ilk ders şudur; teknolojiler yok ettiğinden fazla yeni iş imkanları ortaya çıkarırlar. Dedem Ahmet Hamdi'nin balmumu üreten çalışanları mesleklerini kaybettiler ama milyonlarca istihdam elektrik sayesinde mümkün hale geldi. İkinci ders ise teknoloji ahlaki açıdan nötr bir şeydir. Teknolojinin kendisi iyi veya kötü değildir. Onun değeri sizin onunla ne yaptığınızla ilgilidir."

ETİKETLER
İngiltere Boris Johnson İstanbul
Sıradaki Haber
Rus bürokrat İstanbul'da ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:37
Bahreyn Veliaht Prensi: Gazze'ye acil yardım koridorları açılmalı
04:35
Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti
04:17
İzmir'de ATV devrildi: 1 ölü
04:01
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı
03:48
Rus bürokrat İstanbul'da ölü bulundu
03:31
İsrail saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ