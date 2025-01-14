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TRT Haber 14.01.2025 08:02

İstanbul'da 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkokapan-7” operasyonunda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde "Narkokapan-7" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatçısı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin bilgi ve görüntüye yer verdi:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.” Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." 

 

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İstanbul Uyuşturucu Ali Yerlikaya
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