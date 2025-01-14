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Gündem
AA 14.01.2025 00:55

İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bazı illerde idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Buna göre, Ağrı'da vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Niğde ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin "Şırnak ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Tunceli'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Tunceli ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Yalova'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Yalova ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Adalet Bakanı Tunç'tan paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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