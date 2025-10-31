İstanbul ve Yalova'da suç örgütüne yönelik operasyon: 17 gözaltı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yakalanan şüphelilerin; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme , tefecilik gibi suçlardan arandığını bildiren Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonu gerçekleştiren Emniyet güçlerine de teşekkür ederek şunları kaydetti:
"Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık. u şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."