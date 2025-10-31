Duman 13.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.10.2025 09:26

İstanbul ve Yalova'da suç örgütüne yönelik operasyon: 17 gözaltı

İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerin; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme , tefecilik gibi suçlardan arandığını bildiren Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonu gerçekleştiren Emniyet güçlerine de teşekkür ederek şunları kaydetti:

 

"Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz"

"Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık. u şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

Ali Yerlikaya İstanbul Suç Örgütü Yalova
