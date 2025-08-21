Az Bulutlu 25.3ºC Ankara
Gündem
AA 21.08.2025 09:44

İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması kararı

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması kararı

Valiliğin kararında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 30 Temmuz 2024'te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin ise 13 Aralık 2024'te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verildiği vurgulanan kararda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesindeki "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur" hükmü aktarıldı.

Kararda, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığıyla yer alan 7. maddenin (a) bendinde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların 5199 sayılı kanun gereğince toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin görevi olduğu kaydedildi.

Valilik şikayetlere duyarsız kalmadı

Mevzuatların yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşturulan komisyonun ilk toplantısını 10 Mart 2025'te yaptığı, düzenlenen ilk raporun ise bakanlığa sunulduğu belirtilen kararda, şöyle devam edildi:

"Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır. Ancak, valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediye başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara gönderildi.

Başıboş Köpek Sorunu İstanbul Valiliği Köpek
