Az Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.08.2025 08:37

20 ilde siber suçlara operasyon: 23 tutuklama

20 il merkezli “çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

20 ilde siber suçlara operasyon: 23 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da “çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şüphelilerle ilgili, “araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. 

 

"Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır"

Operasyonlarda yakanan 55 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyon sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Siber Suçlar
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Türkiye'de yüksek sıcaklıklar, elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardı
09:06
Nevşehir'de Türk bayrağı direğinde yapılan uygunsuz hareketlere soruşturma
09:03
Guterres, İsrail'e Batı Şeria'daki işgal planını durdurma çağrısını yineledi
08:00
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
08:26
İtalya'nın Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkardı
07:00
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Erin Kasırgası New York’ta plajları kapattırdı
Erin Kasırgası New York’ta plajları kapattırdı
FOTO FOKUS
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ