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Gündem
AA 18.02.2024 22:17

İstanbul Valiliği'nden "havalimanında hizmet alamadı" iddiasına yanıt

İstanbul Valiliği'nce, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden "havalimanında hizmet alamadı" iddiasına yanıt

Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı ifade edildi. 

Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.

Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

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