İstanbul Havalimanı açıldı

İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açıldı.

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın açılış törenine, vatandaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı

Konuk liderlerle aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı.

Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına biniş kartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.

Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Açış konuşmalarının yapılacağı kürsü, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı.

Kaynak: AA