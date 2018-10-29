Yeşilköy'den 3. Havalimanına

Türkiye, sivil havacılıkla 1925 yılında tanıştı. İstanbul Yeşiköy’de kurulan Türk Tayyare Cemiyeti bu yoldaki ilk adım oldu.

Yaklaşık bir asır sonra İstanbul'da bu defa dünya havacılık sektörünün kavşak noktası olacak bir havalimanı hizmete sokuluyor.

20. yüzyıl Türkiye’nin havacılıkta yaşadığı devrimin başladığı tarih oldu. Geleceği inşa etme yolunun askeri ve sivil havacılığı geliştirmekten geçtiğini erken fark eden Türkiye vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Çalışmaların merkezi ise İstanbul Yeşilköy oldu.

Yeşilköy'de havacılık için ilk adım 1. Dünya Savaşı'nın arifesinde, 1912 yılında atıldı.

Yeşilköy'den Ankara'ya ilk uçuş 1933'te yapıldı

Şehirler arası ilk sivil uçuşun yapılması ise Cumhuriyetin onuncu yılında 1933'te İstanbul-Ankara rotasında gerçekleşti.

1949 yılına gelindiğinde Yeşilköy'de yeniden yapılanma için çalışmalara girişildi.

Günden güne artan nüfus, ticari ilişkiler ve turizm potansiyeli; havayolu ulaşımını her geçen gün daha da önemli hale getirdi. Yeni projeler için harekete geçilirken İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemi giderek daha da arttı.

1956'daki Arap-İsrail savaşı Yeşilköy'ün kaderini değiştirdi

1956 yılında Ortadoğu'da patlak veren Arap-İsrail savaşı, Yeşilköy havaalimanının kaderini bir anda değiştirdi.

O tarihe kadar uluslararası havacılığın Ortadoğu'daki merkezleri olan Beyrut ve Kahire havaalanlarının trafiğe kapatılmasıyla İstanbul bir anda Yeşilköy havalanı ile ön plana çıktı. Yeşilköy Havaalanının yükü bu tarihten itibaren gün geçtikçe daha da arttı.

Türkiye'nin en büyük havaalanı olan Yeşilköy 1985 yılından itibaren ise Atatürk Havalimanı ismiyle hizmet vermeye başladı.

2000'li yıllar ise Türkiye'nin havacılık sektöründeki yeni atılımlarına sahne oldu.

2014'te 3. Havalimanı için harekete geçildi

Türk Hava Yolları gerek bölgesinde gerek küresel ölçekte büyürken, Atatürk Havalimanı kapasitesiyle yetersiz kalmaya başladı.

2014 yılında İstanbul'un 3. havalimanı için harekete geçildi.

Türkiye'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazdıran yeni havaalanı Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Cumhuriyetin 95. yılında ilk etabını devreye almak üzere planlanan proje sivil havacılıkta dünyaya bir prestij örneği sunuyor.

Yeşilköy’de 106 yıl önce başlayan hayal, şimdi İstanbul'un kuzeyinde yeni bir geleceğe yelken açıyor.

Haber: Ramazan Gündüz

Kamera: Sefa Bakış