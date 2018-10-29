Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘Kufodinas’ kınaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz."

4 günlük izin verildiği açıklanmıştı

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için dün bir kez daha 4 günlük izin verildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA