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Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘Kufodinas’ kınaması

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı.

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Dışişlerinden Yunanistana Kufodinas kınaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz."

4 günlük izin verildiği açıklanmıştı

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için dün bir kez daha 4 günlük izin verildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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