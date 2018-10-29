Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye havacılığın merkezi olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki stratejik önemi ve gücü daha da artacak, ülkemiz havacılığın merkezi olacaktır." dedi.

Altun, bugün açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Ülkemize karşı yürütülen ve devlet-millet-özel sektör iş birliğiyle üstesinden geldiğimiz ekonomik savaşa bir cevap olan İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki stratejik önemi ve gücü daha da artacak, ülkemiz havacılığın merkezi olacaktır. pic.twitter.com/Kwk8pgj8oT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Ekim 2018

Fahrettin Altun, mesajında, "Ülkemize karşı yürütülen ve devlet-millet-özel sektör iş birliğiyle üstesinden geldiğimiz ekonomik savaşa bir cevap olan İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki stratejik önemi ve gücü daha da artacak, ülkemiz havacılığın merkezi olacaktır." 76,5 milyon metrekare alana ve 6 bağımsız piste sahip, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli, 350’den fazla destinasyona ulaşım imkanı sağlayacak olan, Türkiye'nin prestij eserlerinden İstanbul Yeni Havalimanı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

76,5 milyon metrekare alana ve 6 bağımsız piste sahip, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli, 350’den fazla destinasyona ulaşım imkanı sağlayacak olan, Türkiye'nin prestij eserlerinden İstanbul Yeni Havalimanı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Q8X9m6xvDH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber