TSK’dan 29 Ekim’e özel görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Meclis’teki törenlere katıldığı görülüyor.

Devlet erkanıyla birlikte Meclis’e giren Atatürk, kürsüye çıkıyor ve konuşmasını yapıyor.

Videoda Atatürk'ün yaptığı çeşitli temas ve incelemelere ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntüler, Gazi Mustafa Kemal'in sözleriyle sona eriyor:

“Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu devam ettirecek sizlersiniz.”

Kaynak: TRT Haber