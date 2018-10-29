3. Havalimanı Türkiye’yi hava trafiğinde merkezi bir noktaya taşıyacak

İstanbul, dünya havayolu trafiğinin merkezi konumuna geliyor. Türkiye’nin dünyaya açılan vitrinlerinden 3. havalimanı hizmete giriyor. Havalimanı yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek, havalimanından günde 3 bin 500 uçak inip kalkacak.

Rüya projenin ilk adımı 2014'te atıldı. Yaklaşık 36 bin kişi, İstanbul'a 3. havalimanını kazandırmak için çalıştı.

Türkiye, coğrafi konum olarak Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasında yer alıyor. Bu eşsiz konum, Türkiye’yi ve İstanbul’u uluslararası hava trafiği açısından merkezi bir noktaya taşıyor.

Yeni havalimanı Amerika kıtası ile Uzak Asya arasında en önemli aktarma ve transfer merkezi olmaya aday.

Havacılık sektöründe küresel oyuncu olmanın yolu uluslararası yolcu trafiğinden pay almaktan geçiyor. Bunu yapabilmek için de önemli bir aktarma merkezine sahip olmak şart.

Türkiye havacılık sektöründe küresel bir oyuncu olacak

İstatistikler, ülkeler arasındaki hava trafiğinin yüzde 66’sının İstanbul üzerinden geçtiğini ortaya koyuyor.

İstanbul’a 3 saatlik uçuş mesafesi içinde 41 ülke, 78 şehir; 4 saatlik uçuş mesafesi içinde 53 ülke, 118 şehir; 5 saatlik uçuş mesafesi içinde de 66 ülke ve 143 şehir yer alıyor.

Rakamlar, Türkiye’nin ve İstanbul’un potansiyelini net biçimde gösteriyor. Bölgede, 3 ile 5 saat arasında değişen sürede bu kadar çok şehre sefer olanağına sahip başka bir ülke bulunmuyor.

Yeni havalimanı ile Afrika, Uzak Doğu ve Orta Asya’dan yolcular aktarma yapmadan İstanbul üzerinden Avrupa ve ABD ile buluşacak. Böylece İstanbul, dünya havayolu trafiğinin merkezine otururken, Türkiye de havacılık sektöründeki küresel rekabette önemli bir oyuncu olacak.

3. Havalimanı, dünyayı Türkiye’ye, Türkiye’yi de dünyaya bağlayan ağları güçlendiriyor. Türkiye’nin hem bir köprü hem de küresel bir merkez niteliği kazanmasına da katkı sağlıyor.

Ekonomiye yaklaşık 73 milyar lira katkısı sağlayacak

Havalimanı tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek, günde 3 bin 500 uçak inip kalkacak. Proje, ekonomiye yaklaşık 73 milyar Türk Lirası katkı sağlayacak. Projeye toplam yatırım tutarı ise 10 milyar euro.

Yeni havalimanı hizmete girdikten sonra yüklenici firma devlete 25 yılda 26 milyar euro kira ödeyecek.

İstihdama katkı sağlıyor

Benzersiz proje, yüz binlerce kişi için de ekmek kapısı olacak.

Yeni havalimanının doğrudan ve dolaylı yaratacağı istihdamın, 2025 yılında 225 bin kişiyi bulması bekleniyor.

Dev projenin yaratacağı gelirin 2025 yılında yaklaşık 4 milyar 400 milyon dolara, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 5’ine ulaşacağı tahmin ediliyor.

3. Havalimanı, turizm sektörünü gelirlerini de hareketlendirecek.

İlk bölümü tamamlandığında 90 milyon kişiye hizmet verecek projeyle, ülke ekonomisine 7 milyar dolar katkı sağlanması bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında 3. Havalimanı, ülkemizin önümüzdeki yirmi yıllık büyüme hikâyesinin itici güçlerinden biri. Hatta önemli bir sembolü olmaya aday.

Kaynak: TRT Haber