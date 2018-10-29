Suudi Başsavcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile görüştü

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma derinlemesine sürüyor. "Cinayet planlı" açıklaması yapan Suudi Arabistan Başavcısı Suud Muceb Türkiye'ye geldi.
Suudi Başsavcı Muceb'in bulunduğu özel uçak, gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere adliyeye gitti.
İkilinin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb adliyeden ayrıldı.
Savcının konsolosluğa geçmesi bekleniyor.
Suud Muceb, Suudi Arabistan'da cinayetin planlı olduğunu söyleyen şimdiye kadarki tek isimdi.
Muceb geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen bilgiler cinayetin planlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: TRT Haber, AA