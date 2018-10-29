Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış töreninde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, saygıdeğer bakanlar, milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

"Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü kutlu olsun"

Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünün gururunu da bugün hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

"Tüm Endonezya halkının başı sağ olsun diyorum"

Tabii Bugün bir de Endonezya’daki düşen uçağın durumu var. Bundan dolayı bu uçakta ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Endonezya halkının başı sağ olsun diyorum.

"Öylesine büyük eserin adını İstanbul verdik"

Şair ne güzel söylemiş: ﻿'Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır/Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır/Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında/Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.' Bunu günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak, 'Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez/Tüm Acem mülkü feda olsun onun tek bir taşına/Öyle tek bir incidir iki deniz arasında/Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.'

Değerli misafirler, İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil. Aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını 'İstanbul' verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını "İstanbul" verdik, hayırlı olsun.https://t.co/F6MqMHSm8v pic.twitter.com/9P60DKNLnx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ekim 2018

"Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun"

Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı, havalimanı vasfını koruyacaktır. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı, aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir.https://t.co/F6MqMHSm8v pic.twitter.com/2SE678Rtpd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ekim 2018

Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun.

"Cahit Bey'in hazırlıklarını yapması lazım"

İstanbul Havalimanımızı yapmak için 2013 yılında kolları sıvayıp ihalesini gerçekleştirdiğimizde, az önce Sayın Yıldırım ifade ettiler: Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Buraların çifte alan ağaçlı olduğu zamanları iyi bilirim. Maden ocaklarının, kömür ocaklarının olduğu zamanları iyi bilirim.

Sayın Yıldırım da helikopterle buraları dolaştığımızda Buraları havalimanı olarak yapalım ama yetmez. Niye? Buralarda bu çukurlar, bütün bunlarla beraber, burada Cahit Bey’in bunun hazırlıklarını da yapması lazım. Kuzey Otoyoluyla ilgili olarak bu kalan bütün o çukurların olduğu yerlerde bir çevre düzenlemesi yapmak suretiyle inşallah onları da oralarda şöyle gayet güzel çevre şehircilik açısından göller haline getirmek ve oralardan geçerken bir taraftan yeşili, bir taraftan da o gölleri izleyerek, görerek geçmek, inanıyorum ki insanlara bir başka keyif verecektir.

"Bu teknolojinin önünde yumuşak arazi mi var?"

2015 yılının mayıs ayında yer teslimi yapılıp, inşaat başladığında dahi bu tereddütler sürüyordu. Geçenlerde bir televizyon kanalında bir tane kendini de çok beğenen birisi, ‘burası çöker’ diyor. Niye çökermiş? Burası çok yumuşak bir araziymiş. Dolayısıyla çökermiş. Bu teknolojinin önünde yumuşak arazi mi var? Buraya çakılan kazıklardan haberin var mı? Yok. Bütün bunlar ne için yapılır? Bu ileri teknolojinin elimize verdiği imkandır. Bunlar yapılmak suretiyle bu adımlar atılmıştır.

"Kapasite 200 milyona kadar çıkarılabilecektir"

Bugün finansmanından inşaatına kadar her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu projeyi tamamladık ve ilk etabının resmi açılış törenini sizlerle yapıyoruz. Toplam 4 etaptan oluşan projenin açılışını yaptığımız ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek ve hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkarılabilecektir.

Yaklaşık 76 buçuk milyon metrekarelik bir alana inşa edilen ve ilk etapta 3 pistle açılan havalimanımız, toplamda 6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi bulacak kapalı alanı, 6 buçuk milyon metrekare apron büyüklüğü, terminaller arasındaki ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, kapasiteyi karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleri, diğer tüm üniteleri ile gerçekten dev bir eserdir.

"Tüm etapların 2028’e kadar tamamlanması öngörülmektedir"

Projenin ikinci etabında doğu-batı paralel pisti ve taksi yolları, üçüncü etabında ikinci terminal binası, ilave apron, paralel pist ve taksi yolu, son etabında ise ek terminal binası, paralel pist, taksi yolları ve ilave apronlar yer almaktadır.

Tüm etapların 2028’e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim uluslararası standartların üzerinde son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

"Şehir merkezine alternatifli ulaşım imkanları sağlanacaktır"

Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve denizyoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacaktır. Hava trafiği ve güvenliği konusunda da bu projeyle birlikte pek çok yeniliğe imza atılacaktır. Bu proje az önce de ifade edildi, yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro. Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek kira bedeli de 22 milyar 152 milyon euro olmak üzere vergiler hariç toplam 32,4 milyar euro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İlk etabın finansmanının 4 buçuk milyar euro tutarındaki bölümünün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile üç özel bankamız tarafından karşılanmış olmasını da çok önemli görüyorum. Uluslararası standartta kredi formatına sahip olmasına karşılık ülkemiz hukukunun geçerliliği ve böyle bir yöntem ilk defa bu projede uygulandı.

"Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir"

Bu projenin finansmanında herhangi bir hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon euro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. İstanbul Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanı ile gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir.

"Geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı"

Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle burası geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak faaliyet gösterecektir.

“Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir”

İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir.

Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlıdır.

İnşallah İstanbul Havalimanımız, insanları kavuşturup tanıştıracak, sevgiyi çoğaltıp, gönülleri abad edecek, ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayırlı bir hizmet olmuştur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu.

Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti.

Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı.

Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

Erdoğan’a günün anısına biniş kartı verildi Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı. Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi. Kürsü Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin minyatürü şeklinde tasarlandı Açış konuşmalarının yapılacağı kürsü, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı. Törendeki konuşmalar, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolcaya da çevrilecek. Açılışa ünlü akını Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri tarihi açılışı yerinde izlemek üzere terminal binasındaki tören alanına geldi. Programa ses sanatçıları Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski manken Demet Şener, iş adamı Ali Ağaoğlu, oyuncu Oktay Kaynarca, oyuncu Şafak Sezer, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü Türk asıllı kick boks sporcusu Gökhan Saki ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

YENİ HAVALİMANININ AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

İstanbul'daki yeni havalimanının ilk etabının açılışına, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da ilgi gösteriyor.

Sabah saatlerinden itibaren yeni havalimanına gelen ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, geniş haberci kadrosuyla açılışı takip ediyor.

Gün boyunca yayınlar yapan basın kuruluşları, havalimanıyla ilgili yapım sürecini, açılışa ilişkin bilgileri izleyicilere aktarıyor.

Basın mensupları, mimarisiyle büyük hayranlık uyandıran havalimanıyla ilgili röportajlar da yapıyor.

Açılış için havalimanına gelen konukları, klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta'ya ait yeni üniformalarıyla THY'nin kabin memurları karşılıyor.