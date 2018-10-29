Yeni havalimanının açılışına yoğun ilgi

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'daki yeni havalimanının ilk etabının açılışına, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da ilgi gösteriyor.

Sabah saatlerinden itibaren yeni havalimanına gelen ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, geniş haberci kadrosuyla açılışı takip ediyor.

Gün boyunca yayınlar yapan basın kuruluşları, havalimanıyla ilgili yapım sürecini, açılışa ilişkin bilgileri izleyicilere aktarıyor.

Basın mensupları, mimarisiyle büyük hayranlık uyandıran havalimanıyla ilgili röportajlar da yapıyor.

Açılış için havalimanına gelen konukları, klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta'ya ait yeni üniformalarıyla THY'nin kabin memurları karşılıyor.

Öte yandan eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Oktay Kaynarca, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Burcu Esmersoy, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapılacağı alana geldi.

Ayrıca açılışa katılacak bazı THY uçakları da havalimanına iniş yaptı.

Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Sahnede yer alan dev ekrana, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının fotoğrafları yansıtıldı.

Bir akrobasi grubunun, terminaldeki gösterileri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık 30 ambulansın konuşlandırıldığı havalimanında, 100'ün üzerinde sağlık çalışanı, 10 UMKE ekibi ve çok sayıda güvenlikçi görev yapıyor.

Kaynak: AA