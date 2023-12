İstanbul adliyeleri 2023'te yargı gündemini belirledi

Bu yıl kentteki 3 büyük adliyede, Türkiye ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava görüldü, binlerce şüpheli hakkında soruşturma açıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin bu yıl haberlere en çok konu olan davası, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık dosyası oldu.

Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan ile 6 sanık hakkında 3 yıldan 226 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, sanık Erzan'ın futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu, kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığı tespit edildi.

Sanıklar, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Kasım'da hakim karşısına çıkarken davanın bir sonraki duruşması 12 Ocak 2024'te yapılacak.

Dink cinayetinde tahliye olan tetikçi Samast yeniden hakim karşısında

Bu yılın en çok tartışılan davalarından biri de Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast'ın tahliye edilmesi oldu.

Dink cinayetinden 2011 yılında yargılandığı mahkemece 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Samast, 15 Kasım'da, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme şartıyla tahliye edildi.

Samast hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı.

Bu dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki "anayasayı ihlal", "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilirken yargılama devam ediyor.

Beyoğlu'nda 2022 yılında terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'nde bir banka bomba bırakarak 6 kişinin hayatını kaybetmesi, 99 kişinin yaralanmasına neden olan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında dava açıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, saldırının yıl dönümü olan 13 Kasım'da yaptığı duruşmada, dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın en önemli elebaşlarından Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yargılandığı dava da karara bağlandı.

Mahkeme, "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Al Sumaidai'yi, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı dava ise 28 Nisan'da karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Akgündüz'ü 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Gülşen Çolakoğlu, konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos 2022'de tutuklandı. Çolakoğlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan dava 3 Mayıs'ta karara bağlandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu'nu "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırırken cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Fincancı'yı "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tahliye edilmesine karar verdi.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakılmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanık Besra Yalçın, “silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 20 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Tolga Şardan hakkında soruşturma

Gazeteci Tolga Şardan, "T24" isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı. Avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilen Şardan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı.

Hazinedar ve beraberindeki 2 sanık, ilk duruşmada savunma yapmalarının ardından tahliye edilirken yargılama sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlattı.

Hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takılan Yakut, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla gözaltında alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

Yakut'un paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar ise 30 Nisan'da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar, Hüseyin Can Tanrıyar ve Muhammed Yakut hakkında fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek iş insanı Metin Güneş ve oğlu Muhammed Abdulkadir Güneş'e yönelik yağmaya teşebbüs suçundan dava açıldı. Can Tanrıyar, ilk duruşmada tahliye edilirken yargılama sürüyor.

Kılıçdaroğlu 2024'te sanık sıfatıyla ifade verecek

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 26 Kasım 2014'te CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği İstanbul Bölge Toplantısı'nda 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili kullandığı sözlerde eleştiri boyutlarını aşarak hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonucunda Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava 23 Şubat 2018'te düşürüldü.

İtiraz üzerine bozulan ve 17 Eylül 2021'de yeniden görülen davada mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi üzerine durma kararı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adayı olmaması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı için dava dosyası yeni bir esas üzerinden tekrar ele alındı. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun ikamet adresini dikkate alarak sanık olarak ifadesinin alınması için Ankara'ya talimat yazdı.

Davanın duruşması 7 Mart 2024'te yapılacak.

İBB Başkanı hakkındaki dava

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 sanık ile birlikte yargılanan İmamoğlu'nun davasına 24 Nisan 2024'te devam edilecek.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yeniden yargılamalarda karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden görüldü.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, 62 sanık yönünden yeniden yapılan yargılamada, 29 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet, 22 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" etme suçundan 12 yıl altışar ay hapse çarptırıldı. Sanıklardan 2'sini, şehit Mahir Ayabak'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezası verdi.

Darbe girişiminde aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 81 sanığın yeniden yargılandığı davada aralarında eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 47 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

Sanıklardan 3'üne "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 20'sine "anayasayı ihlale yardım" suçundan 14 yıl 7'şer ay, 9 sanığa aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, diğer sanıklar hakkında beraat ve değişen oranlarda hapis cezaları içeren hüküm kuruldu.

Kurye Göçer'e çarpan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp yaralayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Göçer'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yurt dışına kaçtığı tespit edilen Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahmud hakkındaki soruşturma sürerken savcılığın kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler hakkında resen başlattığı soruşturma da devam ediyor.

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl 27 Ocak'ta Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılanmasına Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın Mahmutyazıcıoğlu'nu "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla, yine sanık Kadir Yasak'ın müşteki Murat Bilmez'e yönelik "silahla yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 4 yıldan 12 yıla kadar, diğer sanıkları da farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Nissan'ın eski yöneticisinin Lübnan'a kaçmasına ilişkin 3 sanığa beraat

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin "göçmen kaçakçılığı" suçundan yargılanan şirket yöneticisi ve 2 pilota 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası hükmünün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince (istinaf) bozulmasının ardından dosya mahkemesinde yeniden ele alındı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'e isnat edilen "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını, bu haliyle eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığını belirterek, sanıkların beraatine hükmetti.

Zeytinburnu'ndaki bir iş merkezinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 115 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4 sanığın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "yaşam hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararının ardından yeniden yargılandığı davada, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2 sanığı 10'ar ay, 2 sanığı da 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sosyal medya fenomenleri kardeşler tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek tutuklandı. Candan kardeşler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat hakkında, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kripto para borsası "Bitrota" üzerinden yatırımcıları dolandırdıkları gerekçesiyle 10 bin 460 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dava konusu şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek herhangi bir usulsüzlük olup olmadığının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Thodex'in kurucusu Özer'in dolandırıcılık davasında karar açıklandı

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın "dolandırıcılık" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'i, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi. Heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verdi, 4 sanığın ise tahliyesine hükmetti.

Öte yandan Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'e 8 milyar 871 milyon 675'er bin lira da para cezası verildi.

Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırı davasında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan (46), kaldığı Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ölü bulundu.

"Çiftlik Bank" davasında mağdurların zararı 70 milyon 514 bin lira

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı 4 dava kapsamında mağdurların zararlarının tespiti için istenen bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan raporda bazı müştekilerin zararının bulunmadığı, 4 bin 414 müştekinin ise toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğradığı aktarıldı.

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Tutuklu sanık Kadir İstekli'ye "birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası veren Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan anne Fatıma Gümüşel hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklandığı soruşturma genişliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 tutuklunun olduğu soruşturmaya farklı sosyal medya fenomenlerinin de ismi eklendi. Dosyaya gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile birçok şirkete kayyum atanırken bazı şüphelilerin mal varlığına ise el konuldu.