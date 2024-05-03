STM savaş gemilerini Malezya'da sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde yenilikçi ve milli platformlara imza atarak ihracat başarıları yakalayan STM, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor.

STM, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma fuarları arasında yer alan DSA 2024'te, askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini Güney Asya bölgesi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl 18'incisi düzenlenen DSA-2024 Fuarı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 6-9 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

"30'dan fazla ülkede iş geliştirme ve ihracat görüşmeleri yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin milli mühendislik imkanları ile geliştirdiği askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik ve yazılım projeleriyle, uluslararası arenada dikkati çektiğini belirtti.

30'dan fazla ülkede iş geliştirme ve ihracat görüşmeleri yürüttüklerini kaydeden Güleryüz, "Ülke savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere aktararak, "Ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayacak ihracat başarılarına imza atıyoruz. Türk Donanması için geliştirdiğimiz özgün savaş gemilerimiz, Mavi Vatan'da ve uluslararası sularda kendini başarıyla kanıtlarken, Pakistan ve Ukrayna'daki denizcilik projelerimizin yanına yeni ülkeleri de eklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güleryüz, Malezya'daki DSA Fuarı'nda özgün tasarım ve modern teknolojiler ile donattıkları askeri gemilerle yerlerini alacaklarını aktararak, "Dost ve kardeş ülke Malezya'nın denizlerdeki tüm ihtiyaçlarını, modern platformlarla karşılayabilecek tecrübe, mühendislik ve teknolojiye sahibiz. Milli gemilerimizle Asya Pasifik'te ihracat kapıları aralamak ve yeni iş birliklerine imza atmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

5 farklı deniz projesi sergilenecek

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan Donanması için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, 5 farklı deniz projesini Malezya'da görücüye çıkaracak.

STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanması'na bugüne kadar dört adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye'nin ilk milli korvet projesi "MİLGEM Ada Sınıfı", STM standında sergilenecek. STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu bir diğer önemli proje, Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi "MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn" (TCG İSTANBUL) de STM standında yerini alacak.

STM'nin kendi öz kaynakları ile başlattığı, Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi "STM500", sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen "STM MPAC Hücumbotu" ve sahil güvenlik gemisi "CG-3100", fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde ise üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen İHA'sı "KARGU" ile TSK envanterine geçen yıl katılan mühimmat bırakan "İHA BOYGA", STM standında sergilenecek.

Öte yandan, STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı ve azami milli sistemlerle donatarak, yüzde 70 yerlilik oranına ulaştırdığı, MİLGEM Ada Sınıfı'nın son gemisi, "TCG KINALIADA (F-514) Korveti" ise Japonya liman ziyaretleri kapsamında, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kuala Lumpur'a demir atacak.