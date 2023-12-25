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Gündem
TRT Haber 25.12.2023 12:23

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden 57 hesaba inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada askerlere ve orduya hakaret eden 4 kişinin gözaltına alındığını, 57 hesap hakkında da inceleme başlatıldığını söyledi.

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden 57 hesaba inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarında Türk ordusuna ve askerlerine hakaret eden 4 şüphelinin yakalandığını ve adli makamlara sevk edildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya "Gereği yapıldı-2" notuyla paylaştığı mesajında 57 hesap hakkında da inceleme başlatıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

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Ali Yerlikaya Sosyal Medya
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