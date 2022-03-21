Artık rahatsız edici her türlü ısrarlı takip Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacak. Fiziki takip ile telefon veya sosyal medya üzerinden atılacak mesajlar da ceza kapsamına girecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Meclis'te ele alınacak teklif birçok önemli değişikliği barındırıyor.

Israrlı takip müstakil suç oluyor

Onlardan biri de ısrarlı takip konusu..

Düzenleme ile mağdurun maddi ve manevi kişiliğine yönelik fiiller yaptırıma bağlanacak. Bu suçu işleyenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak.

Farklı zaman ve mekanlarda mağdurun karşısına çıkmak ve bunları ölçüsüz bir biçimde tekrarlamak fiziki takip kabul edilecek.

Çeşitli iletişim araçlarıyla, sosyal medyada ya da üçüncü şahısları kullanarak mağdurla ısrarla temas kurmaya çalışmak da suç için yeterli olacak.

Israrlı takibin cezası 1-3 yıl arasında değişecek

"Israrlı takip" çocuğa ya da boşanılan eşe karşı işlendiğinde ceza artacak. Zanlı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Fiili takip suçu uzlaştırma kurumunun dışında tutulacak. Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması bekleniyor.