Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımında, "Artı 1 fazlanızla, dünyamıza kattığınız güzelliklerinizle sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir gün değil her gün yanınızdayız" ifadesine yer verdi.