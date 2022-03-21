Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Down Sendromu Farkındalık Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bugün, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu özel gün dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay, "Bir gün değil, her gün yanınızdayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşımında, "Artı 1 fazlanızla, dünyamıza kattığınız güzelliklerinizle sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir gün değil her gün yanınızdayız" ifadesine yer verdi.
Artı 1 fazlanızla dünyamıza kattığınız güzellikleriniz ile sizleri çok ama çok seviyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 21, 2022
Bir gün değil her gün yanınızdayız.#DünyaDownSendromuFarkındalıkGünü pic.twitter.com/LvqCIkGA8n
Etiketler: Fuat Oktay
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