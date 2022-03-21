Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nevruz Bayramı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bayramın tüm insanlık için barış getirmesini diledi.
Ömer Çelik, kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan #NevruzBayramı kutlu olsun…— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 21, 2022
Tüm insanlık için barış ve sağlık diliyoruz.
"Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi. Çelik, bayramın tüm insanlık için barış ve sağlık getirmesini diledi.
Etiketler: Ömer Çelik
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