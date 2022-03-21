Ömer Çelik, kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan #NevruzBayramı kutlu olsun…



Tüm insanlık için barış ve sağlık diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 21, 2022

"Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi. Çelik, bayramın tüm insanlık için barış ve sağlık getirmesini diledi.