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TRT Haber 15.05.2024 10:14

Isparta'daki uçak kazasının firari hükümlüsü yakalandı

Isparta'da 2007 yılında düşen uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci'ye 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Hapse girmemek için firar eden Çizmeci, 17 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

Emrah Kuş
Emrah Kuş

İstanbul Havaliman'da polis, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı, kimliğini kontrol etti.

Polisler, İbrahim Özkan adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz eden şüphelinin fotoğrafından şüphelendi. Bunun üzerine parmak izi kontrolü yapan polisler, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu belirledi.

17 yıldır aranıyordu

Çizmeci, Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın sahibi olan havayolu şirketinin ortaklarındandı ve 17 yıldır aranıyordu.

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çizmeci, cezaevine teslim edildi.

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