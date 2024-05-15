Isparta'daki uçak kazasının firari hükümlüsü yakalandı

İstanbul Havaliman'da polis, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı, kimliğini kontrol etti.

Polisler, İbrahim Özkan adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz eden şüphelinin fotoğrafından şüphelendi. Bunun üzerine parmak izi kontrolü yapan polisler, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu belirledi.

17 yıldır aranıyordu

Çizmeci, Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın sahibi olan havayolu şirketinin ortaklarındandı ve 17 yıldır aranıyordu.

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çizmeci, cezaevine teslim edildi.