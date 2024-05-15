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TRT Haber 15.05.2024 09:56

Bakan Ali Yerlikaya: Kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

Bakan Ali Yerlikaya: Kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

"O düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde organize suç öggütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını, açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak"

Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve siyasilere yönelik yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceklerini belirten Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun; nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

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Ali Yerlikaya Son Dakika FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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