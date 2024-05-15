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Gündem
TRT Haber 15.05.2024 00:00

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezası ağırlaşıyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçulukta cezaları ağırlaştıran kanun teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda sürüyor. 23 maddelik kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezası ağırlaşıyor
[Fotoğraf: Getty]

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklif ile fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezası ağırlaşıyor

3 kez ceza alan işletmeye kapatma cezası

Stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.

Satıştan kaçınanlara da mal ve hizmet bedeline göre belli oranda ceza kesilecek.

Ayrıca, düzenleme ile internetteki aldatıcı reklamlara erişimi engellemeye yönelik yeni tedbirler getirilecek.  

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