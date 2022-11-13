Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya'nın Türkiye'ye Patriot desteği sürecek
[Fotograf: AA]
İspanya, Türkiye'ye Patriot desteğini sürdürecek. Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderilen Patriot füze savunma sisteminin görev süresi 2023'ün Haziran ayına kadar uzatıldı.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında, NATO misyonu çerçevesinde, Adana'ya ilk olarak 2013 yılında Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi konuşlandırıldı.
İspanya, 2015 yılında bu görevi Hollanda'dan devraldı.
İspanya'nın, gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu.
İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Etiketler: İspanya Savunma Sanayii
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