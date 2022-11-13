İHA'lardan kaçış yok: Saldırı hazırlığındaki teröristler böyle vuruldu
Keşif görevi yapan İHA’lar, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından İHA'ların yakaladığı teröristlerin vurulma anlarını paylaştı.
Açıklamada, "Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Mühimmat deposu imha edildi
Ayrıca, yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet çok namlulu roket atar (ÇNRA) silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildiği duyuruldu.
1️⃣ Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.#MSB pic.twitter.com/o5LkpXRfVL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2022
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