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TRT Haber 04.03.2025 11:09

İSKİ'ye 2,6 milyon liralık "çevre" ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

İSKİ'ye 2,6 milyon liralık "çevre" ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'daki Üsküdar Kuleli Askeri Lisesi önünden denize atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği belirtildi.

Aynı noktada ikinci kez kirlilik nedeniyle ceza uygulandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü. Atık su numunesinin analizi sonucu ‘askıda katı madde’, ‘biyokimyasal oksijen ihtiyacı’ ve ‘toplam azot parametrelerinin’ sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ’ye “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine” istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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