İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 9 bin çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu'nca desteklenen proje, ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını açıklamasının ardından, İstanbul'da da başvurular yapılmaya başlandı.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulamasına İstanbul'da yaklaşık 9 bin kişi başvurdu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kentte, 2025 Aile Yılı'nda Evlilik Kredisi onaylanan çiftlere, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitimler de veriliyor.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, yaptığı açıklamada, projenin evliliğe teşvik anlamında kıymetli olduğunu vurguladı.

Gençlere, evlilik öncesi süreçlerde eğitim verildiğini belirten Turan, gençlerin hem psikolojik hem maddi hem de sosyal yönden desteklenmesinin, yuva kurma süreçlerinde daha sağlam temeller üzerine oturtulmuş aile yapısı sağlayacağını kaydetti.

Turan, bu kapsamda geliştirilen projenin İstanbul'da da ciddi anlamda teşvik gördüğünü dile getirerek, 18-29 yaş aralığındaki çiftlerin diğer kriterleri de taşıması durumunda e-Devlet üzerinden başvurarak sisteme dahil olabildiğini, değerlendirmeler sonucunda onay alan çiftlerin eğitimlere tabi tutulup sürecin başlatıldığını anlattı.

Evlilikleri boyunca eğitim desteği verilecek

Ömer Turan, aile hukukundan başlayarak, iletişim noktasında farklı branşlardan eğitimler verildiğini, ev içinde yaşanabilecek problemleri çözme yöntemlerini güçlendirerek çiftleri aileye hazırlamanın hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Asıl hedefimiz yıllar geçse de yaşanabilecek problemler, sıkıntılar karşısında çözüm noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olduğunu, Bakanlık bünyesinde uzman meslek elemanlarımızın bu alanda çalıştığını çiftlerimize hissettirmek. Problem her daim olacak diye bir kaide yok, ömrün her aşamasında yaşanabilecek sıkıntılar olabilir. Önemli olan yaşanabilir sıkıntılara doğru yerde, doğru kişilerle doğru zamanda çözüm aramak. Bu konuda da Bakanlığımız 81 ilde, İstanbul'da da 39 ilçemizde danışmanlarıyla hizmete hazır. Bakanlık, bu kişilere evlilik boyunca eğitim desteklerini verecek. Bugün vermeye devam ediyor, yarın da vermeye devam edecek. Sistem, daha da güçlenerek var olması gereken bir danışmanlık sistemi. Bu kapsamda da 2025 yılında aile danışma merkezleriyle birlikte bu işi daha da güçlendirerek süreci daha da güçlü hele getirmeye çalışıyoruz."

İstanbul'da 9 bin çift sisteme dahil oldu

Ömer Turan, Evlilik Kredisi desteğinin Türkiye'ye yayıldığının ilan edilmesiyle İstanbul'da 9 bin çiftin sisteme dahil olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Başvuru yapanlar hızlıca değerlendirilip, onay aşamasını geçenler 39 ilçemizde eğitimleri almaya başladı ve süreç devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2025'i Aile Yılı ilan etmesinden önceki verilere baktığımızda, doğurganlık oranlarının düştüğünün ve tekli yaşam tercihinin yükseldiğinin farkındayız. Bu proje, aile sayımızı ve genç nüfus oranımızı yükseltmek, yaşlanan nüfustan gençleşen nüfus profiline geçmek için çok kıymetli bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim ifade etmiş olduğu 'Bir aile ve 3 çocuk' hedefinin bugün ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu bize veriler göstermeye başladı. Temennimiz bu projenin de bu sürece hem maddi teşvikler hem de psikolojik ve sosyal destek anlamında çok büyük katkı olacağı yönünde."

"Nesillerin sağlıklı aile ortamında yetişmesi en büyük temennimiz"

Turan, gençlere projeye başvurmaları yönünde çağrı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreç çok zor değil. Çok kıymetli hocaların verdiği eğitimleri alarak hem evlenme sürecinde o heyecanı pekiştirerek hem de hayata daha sağlam adımlarla başlayarak yaşanabilecek güzellikleri ve sıkıntıları 'ne zaman, nerede, kiminle' çözüm noktasında bir hafıza oluşması anlamında çok kıymetli bir dönem. Sağlıklı nesillerin sağlıklı aile ortamında yetişmesi bizim en büyük temennimiz. 2025'in Aile Yılı olması vesilesiyle şu an aile olan çiftleri de sisteme katarak yaşadıkları olumsuz durumlarda veya destek talep ettiklerinde, danışmanlık almak istediklerinde Bakanlık olarak İstanbul'da uzman ekiplerimizle birlikte çiftlerimize destek verme noktasında 7/24 düsturuyla hizmete hazırız. Şu an evli olup danışmanlık hizmeti almak isteyen tüm çiftleri de kurumumuza bekliyoruz."

Krediye başvuran çiftler

Evlilik Kredisi'ne başvurarak eğitime katılan evlilik yolundaki bazı çiftler de projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını, verilen desteğin maddi olarak kendilerini rahatlattığını, eğitimlerin de sağlam bir evlilik kurma yolunda çok faydalı olduğunu ifade etti.

Çiftlerden biri, evlenmek için maddi açıdan zorlandıkları dönemde bu kredinin ilaç gibi geldiğini, sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduklarını söyledi.