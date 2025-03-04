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TRT Haber 04.03.2025 09:30

11 ilde DHKP-C Operasyonu: 30 gözaltı

DHKP-C terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 11 ildeki operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

11 ilde DHKP-C Operasyonu: 30 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terörün finansmanını önlemeye yönelik soruşturmalar kapsamında terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı 35 şüpheli tespit edildi.

13'ü kamu çalışanı olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.

2 şüphelinin terör örgütüyle irtibatı sebebiyle halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin düzenledikleri etkinliklerden elde edilen parayı örgüt hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında diğer 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
 

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Terör Örgütü İzmir DHKPC/C
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