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Gündem
AA 04.03.2025 08:06

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 2 bin 365 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 76 ilde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 444 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 2 bin 365 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 76 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda, 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını aktardı.

 

"Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını kaydetti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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