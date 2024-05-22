İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor. Reisi ve kazada yaşamını yitirenler için Tebriz ve Kum şehirlerindeki cenaze törenlerinin ardından bugün de başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

Tahran'daki cenaze töreni nedeniyle İran'da resmi tatil ilan edildi. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Reisi için Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki dün Tebriz'de düzenlendi.

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi. Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

Tebriz’de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, bugün Kum kentinde bugün de Tahran'da devam edecek.

Reisi’nin cenazesi Tahran’a götürüldü

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran’a götürüldü.Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi. Daha sonra Reisi ve beraberindekiler için Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Camii'nde tören düzenlendi.

Binlerce İranlı, İmam Humeyni Büyük Camii'nde düzenlenen törene katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Reisi'yi tanıtan konuşmalar yapıldı, mersiyeler okundu.

Bugün Tahran Üniversitesi'nde ülke lideri Ali Hamaney'in kıldıracağı cenaze namazı sonrası, Reisi ve beraberindekiler için Azadi Meydanı'nda tören düzenlenecek.

İran yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran’da sandığa gidecek

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek.

Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

İran’da haytanı kaybeden Reisi’nin ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimi

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Helikopter kazası

İran-Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey İranlı yetkililerin bulunduğu helikopter pazar günü Tebriz kentinin kuzeydoğusunda düşmüştü.

Reisi ile helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ali Al-i Haşim de kazada yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından İran kabinesi, olağanüstü toplanarak ülkede 5 günlük yas ilan etmişti.