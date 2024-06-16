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Dünya
AA 16.06.2024 01:46

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kurban Bayramı için kutlama mesajı

BM Genel Sekreteri Antonio Gurerres, Müslümanların en kutsal iki gününden biri olan Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kurban Bayramı için kutlama mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu Kurban Bayramını çatışma, şiddet ve bölünme nedeniyle sevdikleriyle birlikte kutlayamayacak olan tüm Müslümanlarla dayanışma duygularımı paylaşıyorum.'' ifadelerine yer verdi.

İslam toplumları için kutsal günlerinde barış dileyen Guterres, Kurban Bayramının ''ilham verdiği dayanışma ve empati değerlerinin'' herkesi ''şefkat ve barışa yönlendirmesi'' umudunı paylaştı.

BM Genel Sekreteri kutlama mesajında, Kurban Bayramının Arapça'dan İngilizce'ye geçmiş hali olan ''Eid Al Adha'' ifadesini de etiket olarak kullandı.

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Antonio Guterres Kurban Bayramı Birleşmiş Milletler
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