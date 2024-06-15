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Türkiye
AA 15.06.2024 22:54

Cuma namazı kılan vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür edip hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.

Cuma namazı kılan vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı

Dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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