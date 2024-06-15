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Türkiye
AA 15.06.2024 19:35

Trafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalıştılar

Eskişehir'de, trafikte tartıştıkları gerekçesiyle kendilerinden şikayetçi olmak için polis noktasına gelen kişilere saldırı girişiminde bulunan 3 şüphelinin ekiplerce gözaltına alınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Trafikte bir araçtaki şüphelilerin, seyir halindeyken araçlarına kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini kovaladıklarına ilişkin şikayette bulunmak isteyen 3 kişi, Tepebaşı Polis Noktası'na geldi.

Bu sırada 3 şüpheli, polis noktası önüne gelerek şikayette bulunacak kişilere bıçakla saldırmaya kalkıştı.

Polis noktasındaki görevliler, hızla olaya müdahale ederek ellerinde 2 bıçak bulunan 3 zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

2 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçak kullanmayan diğer şüpheli ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görevlilerin 3 saldırganı silah çekerek etkisiz hale getirmesi, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, uygulama noktası önünde yürüyerek telefonla konuşan kişinin üzerine doğru ellerinde bıçakla koşan şüphelilerin, polisler tarafından silah çekilerek yere yatırılıp gözaltına alındığı görülüyor.

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Eskişehir Polis Trafik
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Trafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalıştılar
Trafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalıştılar
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