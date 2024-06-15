Depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen konutların teslimatı devam ediyor.

Çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler, yeni evlerine alışmaya çalışıyor.

Depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak.

"Burada da güzel anılar biriktirmeyi hedefliyoruz"

Depremden etkilenen Adana'da, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konuta yerleşen 49 yaşındaki Semine Çoban da bayram öncesi evine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Bir şirkette proje müdürlüğü yapan Çoban, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evlerinin iç duvarlarının yıkıldığını söyledi.

İkinci depremde oturduğu sitenin bir blokunda cephenin bir bölümünün yıkıldığını anlatan Çoban, daha sonra binalarının eşyalı yıkıma karar verildiğini belirtti.

Komşularıyla yıllardır zaman geçirdiği evinin yıkılmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Çoban, "Tabii anılarımız, kurulu hayatımız, çocukların yaşantısı 6 Şubat'ta orada yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Bizler için deprem sonrası zorlu bir süreç oldu. Şimdi yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz." dedi.

Çoban, 17 Mayıs'ta yeni evine taşındığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok şükür ki ev ilk kurada çıktı. Bir anda daha çok yapılsın isterdim ama olanaklar ancak bu kadar. Kuradan bize çıktı, çok şükür bizim için büyük bir şanstı. Yerleştik yeni evimize. Ufak eksiklerimiz var, alışmaya çalışıyoruz. Yeni bir hayat, her şeyin güzel olmasını ümit ediyoruz. Önümüz bayram, inşallah burada da güzel anılar biriktirmek istiyoruz. Herkese hayırlı olsun, diğer komşularıma ve depremzede hak sahiplerine de inşallah bir an evvel evleri teslim edilir. Onlar da hayatlarına kaldıkları yerden devam eder diye ümit ediyorum."

Çoban, yeni evinde bayramı karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bayramda Ankara'da yaşayan oğluyla gelinini yeni konutunda ağırlayacağını anlatan Çoban, "Yeni evimizi anlatıyoruz onlara. Onlar da merak ediyorlar. Tabii bayramlar güzel. İnsanlar birlikte oldukça mutluluk çoğalıyor. İnşallah burada yeni komşularımızla tanışma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

"Kurban Bayramı'nı evimde geçireceğime çok mutluyum"

Depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da da kurayla konutuna kavuşan afetzedeler yeni evlerine yerleşiyor.

Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yapımı süren 28 bloku 2+1, 7 bloku ise 3+1 olacak şekilde 821 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Evinin anahtarını alan depremzedeler, yeni konutlarına bayram öncesi yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ev hanımı 2 çocuk annesi Hülya Güngör, depreme Defne ilçesindeki oğlunun evinde yakalandığını söyledi.

Daha sonra geldiği Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin yıkılmış olarak bulduğunu anlatan Gürgör, "Çok büyük sıkıntılar yaşadım. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı açıklamalarla bir nebze de olsa mutlu oldum, güvendim ve inandım. Sonuç çok güzel oldu. Beklediğime değdi." dedi.

Güngör, misafirlerini yeni yuvasında ağırlayacağı bayramın bu yıl daha güzel geçeceğini belirtti.

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nı evimde geçireceğim, çok mutluyum. Çocuklarıma ve sevdiklerime açık bir kapımın, yanan bir ışığımın olması çok güzel bir duygu. Rahatınızın konforunuzun bir anda yerle bir olması, sonra kara kara düşünürken böyle güzel bir sonuca ulaştığım için çok mutluyum. Allah'ım herkese böyle güzel bayramlar yaşatsın."

Eşi ve amcasıyla yeni konutuna yerleşen 25 yaşındakli Rabia Demirci, bayram öncesi evine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Depremlerdan sonra yaşadığı konteynerden yeni evine taşınan Kadir Karaoğlu (42) da "Sevinçliyiz, evimizde ilk bayramımız. Devletimiz sağ olsun evlerimizi kısa sürede teslim etti." dedi.