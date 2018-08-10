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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk'a bu gün hava harekatı düzenlendi. 

İcra edilen harekatta bölücü terör örgütü üyesi 5 terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Öte yandan TSK; Diyarbakır Kocaköy'de 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. 

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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