Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk'a bu gün hava harekatı düzenlendi.

İcra edilen harekatta bölücü terör örgütü üyesi 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/bQ2jgFFMwj — TSK (@TSKGnkur) 10 Ağustos 2018

Öte yandan TSK; Diyarbakır Kocaköy'de 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber