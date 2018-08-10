Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.
Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 10 Ağustos 2018
Kaynak: TRT Haber