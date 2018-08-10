Gündem » Bakan Pakdemirli tarlada tarım işçileriyle kahvaltı yaptı Buradasınız : Ana Sayfa

Bakan Pakdemirli tarlada tarım işçileriyle kahvaltı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Akhisar'da bir tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:02





