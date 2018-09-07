Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 7 Eylül 2018
Kaynak: TRT Haber