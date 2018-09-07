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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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