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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile İran'dan Türkiye'ye hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İrandan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 19.05'te İran'ın başkenti Tahran'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'ndan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

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