Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 1, Zap bölgesinde 1 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 1, Zap bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
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